Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakamı Selami Kapankaya, bu özel günde büyükleri biraz olsun mutlu edebilmek için bir arada olduklarını, onlara dertlerini unutturacak bir buluşma organize ettiklerini ifade etti.

Canlı müzik programının düzenlendiği etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Suudi Arslan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Demir, Turgutlu Huzurevi Müdürü Emrah Akkoyun ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de katıldı.