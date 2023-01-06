Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Tunceli’de hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle Pülümür ve Munzur nehirlerinin büyük bölümü buz tuttu.



Nehirlerin bazı bölümlerinde donma nedeniyle suyun akışı görülmezken yazar ve tiyatro yönetmeni Yılmazcan Şare, kentte son yılların en kurak kışlarından birinin yaşandığını söyledi.

Şare, `İlimiz düşen hava sıcaklıklarına rağmen maalesef en kurak kış mevsimlerinden birini yaşıyor. Soğuk havalar insanların hayatını olumsuz etkilerken Pülümür ve Munzur çayları da bundan nasibini almış. Her iki çayda yer yer donma olayları meydana gelmiş` dedi.