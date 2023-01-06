Bakan Kasapoğlu'nu, Yahşihan ilçesinde bulunan Irmak İstasyonu'nda Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Yahşihan Kaymakam Vekili Tunahan Çil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile gençler karşıladı.

Burada gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi'yle Ankara'dan yola çıktıklarını dile getirerek, gayet güzel bir program olduğunu söyledi.

Kasapoğlu gençlerle öz çekim yaptı

Kasapoğlu, gençlerle sohbeti sırasında Kırıkkale'de spor salonunun inşasına başladıklarını ifade ederek, gençlerin dolu dolu kullanacağı güzel bir salon olacağını dile getirdi.

Vali Yardımcısı Topaloğlu ve İl Müdürü Güneş'ten çalışmaları hakkında bilgi alan Kasapoğlu, gençlerle öz çekim yaptı.

Kasapoğlu'nun bulunduğu ekspres, ardından Kars Sarıkamış'a gitmek üzere istasyondan ayrıldı.