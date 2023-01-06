KAEÜ'nün 2015 yılında başladığı kalite sürecinde geliştirdiği sistem, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2021 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na alındı.

Sistem, Türk Patent ve Marka Kurumunca, yazılımı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Aydın'da gerçekleştirilen 8. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde ikincilik ödülünü aldı.

Ödüllü sistem, Bandırma Onyedi Eylül, Yozgat Bozok, Kayseri ve Muş Alparslan üniversiteleri tarafından satın alınarak kullanılmaya başlandı, bir üniversite ile görüşmeler sürüyor.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, önemli bir ihtiyaç olan sistemi geliştirerek Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

Sistem ile iş süreçlerini mantıksal olarak planlamayı, takip etmeyi ve delile dayandırmayı amaçladıklarını belirten Karakaya, yaklaşık yedi yıl önce kalite süreciyle başladıkları bu çalışmalarında Ahilik değerleri ve prensiplerini referans aldıklarını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ödül almanın kendilerini ayrıca gururlandırdığını vurgulayan Karakaya, "Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2016 yılında akredite edilen iş akışlarının geliştirilmesiyle elde ettiğimiz Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, hem kalite anlamında bir güvence sistemi hem de teknoloji ve sanayi bakımından verimlilik garantisi olarak üniversitemize büyük bir onur kazandırmıştır." dedi.

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemi olarak ilgi görüyor