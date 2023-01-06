Batman Belediyesi BAŞTİ, şehre gelen ve giden araç ve kişi sayısını rakamsal verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre; günlük 650 ile 700 araç giriş çıkışının olduğunu ifade eden Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 2022 yılında Batman’dan farklı illere taşınan yolcu sayısının yaklaşık 1 milyon 500 civarında olduğunu dile getirdi.

7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verilen Batman Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 23 peron ve 13 yazıhane ile 40 firma hizmet veriyor.

Türkiye’nin dört bir yanına sefer düzenleyerek yolcu taşımacılığı yapan firmaların en yoğun olduğu mevsim yaz ayı olarak ifade edildi.