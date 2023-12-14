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Güncel
İHA 14.12.2023 10:07

Tunceli’de kırmızı listede yer alan 2 vaşak görüntülendi

Tunceli’de, nesilleri tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan 2 vaşak, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli’de kırmızı listede yer alan 2 vaşak görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan 2 vaşak, Kerem Yılmaz isimli vatandaş tarafından ağaçlık alanda yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Son derece iyi kamufle olan vaşakları son anda fark ettiğini söyleyen Yılmaz, “Son derece özel bir tür olan bu canlıları, kısa da olsa görüntüleme şansım oldu. İlimiz yaban hayatı açısından son derece zengin. Bu güzellikleri el birliğiyle korumamız gerekiyor” dedi.

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