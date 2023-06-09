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Güncel
AA 09.06.2023 15:15

Tunceli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

Tunceli'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi tarafından sergi açıldı.

Tunceli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, çocukların hazırladığı halk oyunları gösterisiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, açılışta yaptığı konuşmada, kentteki halk eğitim merkezlerinin 7'den 70'e herkese en iyi hizmeti vermeye çalıştığını söyledi.

Vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Ekmekci, "Yıl boyunca açtığımız kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünlerin hepsi çok güzel. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu'nun katılımıyla serginin açılışı yapıldı.

Etkinliğe katılanlar, usta öğreticiler ve kursiyerlerin ürünlerini sergilediği stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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