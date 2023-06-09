"Spor Van" yaz okulları törenle açıldı

Şehir stadyumunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, sporcular gösteriler sahneledi.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Spor Van Projesi'ni başlattıklarında temel hedeflerinin her çocuğun ya bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi, güzel bir izleyicisi olması olduğunu söyledi.

Uyguladıkları projeyle amaçlarına ana hatlarıyla ulaştıklarını ifade eden Balcı, "Bu konuda özellikle beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize, spor eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının izleyicisi olma hedefi doğrultusunda büyük bir azimle gayretle arkadaşlarımız ilerliyor" dedi.



"Nihai amacımız çocuklarımızın ya bir spor dalıyla uğraşması"

Sporu seven, spor faaliyetlerini destekleyen bir vali olarak devletin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini spora, özellikle de çocuklara kullanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Balcı, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar ne yaptık, ne yapıyoruz? Yaklaşık 20 milyon lira değerinde spor malzemesini çocuklarımızla buluşturduk. Şu anda 10 yüzme havuzu, 16 kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Okul bahçelerine 250 voleybol ve basketbol sahası yaptık. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2023 Spor Van tesisleri, voleybol basketbol sahası, halı saha ve tenis kortu üçlemesinden oluşan tesisleri bütün ilçelere yapıyoruz. Kısacası spor altyapısına destek vereceğiz. Böylece nihai amacımız çocuklarımızın ya bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olması hedefine ulaşmış olacağız. Bu güzel etkinlikleri görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu mutluluğu bize yaşatan sevgili çocuklarımıza, gençlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman onların yanındayız. Yaz spor okullarından çocuklarımızın, gençlerimizin yeteri kadar yararlanmalarını istiyorum"

Konuşmanın ardından Balcı, sporcuların verdiği Türk bayrağını teslim aldı, teşekkür etti.