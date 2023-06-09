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Güncel
AA 09.06.2023 14:28

Sakarya'da çevreci öğrenciler sahil temizliği yaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğrenciler, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil temizliği gerçekleştirdi.

Sakarya'da çevreci öğrenciler sahil temizliği yaptı

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan yaklaşık 100 öğrenci, Yeni Mahalle sahilinde atık toplayarak temiz çevrenin önemine dikkati çekti.

Öğrencilere, meslek yüksekokulu öğretim görevlileri ve Sakarya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de eşli ketti. Karada ve denizden balıkçı tekneleri yardımıyla toplanan atıklar, poşetlenerek belediye ekiplerine teslim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal, Kültürel Faaliyetler Şube Müdür Vekili Suzan Yazıcı Arabul, gazetecilere, yurt öğrencileri ile gençlik merkezi çevre gönüllüleriyle çevre bilincini geliştirmek amacıyla sahil temizliği etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sakarya'da çevreci öğrenciler sahil temizliği yaptı

Karasu Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Ataç da ilçenin uzun bir sahile sahip olduğunu belirterek, "Sahillerin temiz tutulması gerekiyor. Sahilleri temiz tutmakla birlikte öncelikle insanların sahilleri kirletmemesi gerekiyor" dedi.

Sapanca Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve çevre gönüllüsü Müjgan Işık, "Hem bizim sosyalleşmemiz açısından hem de çevre bilinci açısından güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımızla görüş alışverişi yapma imkanı da bulduk" ifadesini kullandı.

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