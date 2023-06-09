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Güncel
İHA 09.06.2023 13:57

Manisa’da kaçak servis araçlarına ceza yağdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ile birlikte Turgutlu ilçesinde, servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa’da kaçak servis araçlarına ceza yağdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yetki belgesi olmadan “illegal” olarak servis taşımacılığı yapan servis araçlarına denetimde bulundu.

Turgutlu’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ile birlikte Turgutlu ilçesinde, servis araçlarına yönelik denetime; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Duman da katıldı.

Manisa’da kaçak servis araçlarına ceza yağdı



Yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yapan araçlara karşı denetimlerin devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, “Merkez, Salihli ve Turgutlu trafik zabıta ekiplerimizin, trafik polisleri ile yürüttüğü denetim sabah 6.30’da başlayıp saat 9:00’ kadar devam etti. Yapılan denetimde 25 adet araca plakasız servis taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik polisleri tarafından 6 araca cezai işlem uygulanmış olup 1 araç da trafikten men edildi. Yetki belgesiz taşımacılığa karşı bu uygulamamız diğer ilçelerde de aynı şekilde devam edecektir” dedi. 

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