Yakutiye’de fidanlar toprakla buluştu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Hilalkent 125.Yıl orta okulu öğrencileri ile birlikte yapımı devam eden Hilalkent Millet Bahçesi’nde çam, dışbudak ve leylak fidanlarının dikimini gerçekleştirildi.



Ağaç dikimi programına Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Yakutiye İlçe Tarım Müdürü Nevra Küzeci, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi’nden Kıdemli Çavuş Mehmet Basılkan, Uzman Çavuş Mehmet Büyükkaya, Yakutiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kaya, Yakutiye Belediyesi Meclis Üyesi Recep Turan ve diğer davetliler katıldı.



"Gençlerle birlikte bu gün fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz"



Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar burada yaptığı konuşmada, “2022 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Gününün de içinde bulunduğu hafta ‘’Türkiye Çevre Haftası’’ olarak ilan edilmiştir. Bu hafta, her yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın belirlediği farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Bu yıl ise 5-9 Haziran tarihlerinde Türkiye Çevre haftası ‘’Temiz Deniz Temiz Dünya’’ temalı etkinlikler ile gerçekleştirilmektedir. Bizlerde belediye olarak 3 gündür hem farkındalık oluşturmak hem de özellikle gençlerimize çevre bilinci aşılamak için bir dizi etkinlik planladık. Gençlerle birlikte bu gün fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Böylece Türkiye Çevre Haftası nedeniyle planladığımız son programı da gerçekleştirmiş olduk. Hilalkent 125. Yok Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine değerli katkıları ve katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.