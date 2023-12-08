Hafif Sağanak Yağışlı 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.12.2023 12:46

Tunceli'de havaların soğumasıyla kütüphaneye ilgiyi arttı

Havaların soğumasıyla Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrenci ve vatandaşlar vaktini halk kütüphanesinde geçiriyor.

Tunceli'de havaların soğumasıyla kütüphaneye ilgiyi arttı
[Fotograf: İHA]

Tunceli'de Çemişgezek Halk Kütüphanesi, dünya ve Türk edebiyatına ait eserler, çocuk kitapları, roman ve hikaye kitapları olmak üzere, zengin içeriğiyle öğrencileri ve vatandaşları cezbediyor.

İlçe merkezi nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i kadar abone sayısı olduğu belirtilen Çemişgezek Halk Kütüphanesi, yaklaşık 13 bin kitapla gelen vatandaşlara hizmet veriyor.

''Kütüphanemiz çok zengin"

Kütüphanede güzel vakit geçirdiklerini aktaran Yağmur Elif Aydın, "Kütüphaneye geldik. Burada kütüphanemiz çok zengin. Çok sayıda kitap var burada. Okul dışında arkadaşlarımızla çoğunlukla buraya geliyoruz. Buraya en çokta soğuk ve yağmurlu günlerde geliyoruz. Çünkü yağmurlu havalarda ders çalışmak ve kitap okumak çok güzel oluyor. Burada arkadaşlarımızla ders çalışıyoruz. Kitap okuyoruz birbirimize sorular soruyoruz. Çok keyifli, çok güzel oluyor. Bazen de eğleniyoruz" dedi.

ETİKETLER
Tunceli Kütüphane
Sıradaki Haber
DPÜ TUBİF’te “Mesnevi‘den Pedagojik Telkinler” başlıklı konferans
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Depremden etkilenen bilim sanat sınıfı, okulun deposunda yeniden kuruldu
13:37
Yozgat'ta trafik kazası: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
13:34
İBB'nin Üsküdar'da bitiremediği projelere tepki sürüyor
13:38
İsrail polisi cuma namazı sonrası Filistinlilere müdahale etti
13:27
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
13:22
Gazze’de bir İsrail askerinin “dost ateşiyle” öldüğü belirtildi
Etiyopya'dan dünyaya dağılan "vazgeçilemeyen lezzet" kahve
Etiyopya'dan dünyaya dağılan "vazgeçilemeyen lezzet" kahve
FOTO FOKUS
Çanakkale'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı
Çanakkale'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ