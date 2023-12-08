Tunceli'de havaların soğumasıyla kütüphaneye ilgiyi arttı

Tunceli'de Çemişgezek Halk Kütüphanesi, dünya ve Türk edebiyatına ait eserler, çocuk kitapları, roman ve hikaye kitapları olmak üzere, zengin içeriğiyle öğrencileri ve vatandaşları cezbediyor.

İlçe merkezi nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i kadar abone sayısı olduğu belirtilen Çemişgezek Halk Kütüphanesi, yaklaşık 13 bin kitapla gelen vatandaşlara hizmet veriyor.

''Kütüphanemiz çok zengin"

Kütüphanede güzel vakit geçirdiklerini aktaran Yağmur Elif Aydın, "Kütüphaneye geldik. Burada kütüphanemiz çok zengin. Çok sayıda kitap var burada. Okul dışında arkadaşlarımızla çoğunlukla buraya geliyoruz. Buraya en çokta soğuk ve yağmurlu günlerde geliyoruz. Çünkü yağmurlu havalarda ders çalışmak ve kitap okumak çok güzel oluyor. Burada arkadaşlarımızla ders çalışıyoruz. Kitap okuyoruz birbirimize sorular soruyoruz. Çok keyifli, çok güzel oluyor. Bazen de eğleniyoruz" dedi.