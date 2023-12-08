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Güncel
İHA 08.12.2023 12:45

DPÜ TUBİF’te “Mesnevi‘den Pedagojik Telkinler” başlıklı konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Süleyman Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Mesnevi‘den Pedagojik Telkinler” başlıklı seminer gerçekleştirildi.

DPÜ TUBİF’te “Mesnevi‘den Pedagojik Telkinler” başlıklı konferans

TUBİF Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminere Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, TUBİF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Boz, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İlhan Aydın'ın yanı sıra çok sayıda personel ve öğrenci katıldı.

Seminerde konuşan Prof. Dr. Süleyman Doğan, Mesnevi'de yer alan pedagojik incelikleri, Mesnevi'nin eğitimdeki yeri potansiyeli ve dahili anlamlarını günümüz eğitimine uyarlamak konusunda kapsamlı bir perspektif sundu. Bunun yanı sıra Doğan, Mesnevi'nin öğretilerini öğretim stratejilerini güçlendirmek ve öğrenci motivasyonunu artırmak için nasıl kullanılabileceğine yönelik bilgiler verdi. Seminer sonunda, Prof. Dr. Ahmet Boz, Prof. Dr. Süleyman Doğan'a teşekkür belgesi ve günün anısına hediye takdiminde bulunarak teşekkürlerini ifade etti.

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