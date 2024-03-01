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Güncel
İHA 01.03.2024 11:45

Tunceli’de depremde hayatını kaybedenler anısına tırmanış gerçekleştirildi

Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü üyesi dağcılar, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına, Pülümür’de bulunan 3 bin 298 rakımlı Bağır Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Tunceli’de depremde hayatını kaybedenler anısına tırmanış gerçekleştirildi
[Fotograf: İHA]

Tırmanış için araçla Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyüne giden 3 dağcı, köyden tırmanışa başladı.

3 saat süren tırmanışın ardından 2 bin 332 rakımda çadır kuran dağcılar, geceyi burada geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirve yaptı.

Zirvede pankart açarak fotoğraf çektiren dağcılar, daha sonra 3 saat 45 dakika süren yürüyüşün ardından tırmanışın başladığı Kırklar köyüne ulaştı.

Zaman zaman sıcaklığın eksi 20 dereceyi bulduğu faaliyet, sorunsuz şekilde tamamlandı.

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