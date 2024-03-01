Tunceli’de depremde hayatını kaybedenler anısına tırmanış gerçekleştirildi

Tırmanış için araçla Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyüne giden 3 dağcı, köyden tırmanışa başladı.
3 saat süren tırmanışın ardından 2 bin 332 rakımda çadır kuran dağcılar, geceyi burada geçirdi.
Sabahın erken saatlerinde yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirve yaptı.
Zirvede pankart açarak fotoğraf çektiren dağcılar, daha sonra 3 saat 45 dakika süren yürüyüşün ardından tırmanışın başladığı Kırklar köyüne ulaştı.
Zaman zaman sıcaklığın eksi 20 dereceyi bulduğu faaliyet, sorunsuz şekilde tamamlandı.