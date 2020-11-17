Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bir kafeterya yangında kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de iki katlı kafeteryada çıkan yangın hasara yol açtı.
Moğultay Mahallesi'ndeki bir kafeteryada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede iki katlı olan kafeteryayı saran alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kafeterya kullanılamaz hale geldi.
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