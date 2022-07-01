Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeni ile yürüyüş düzenlendi.
Tunceli’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeni ile yürüyüş düzenlendi. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Tunceli Valiliğinde toplanan grup 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi.
Etkinliğe Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yürüyüşün ardından Vali Özkan ve beraberindekiler, koruyucu ailelerle yemekte bir araya geldi.
Etiketler: Tunceli
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