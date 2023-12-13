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Güncel
İHA 13.12.2023 12:26

Tunceli’de 29 çiftçiye sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi

Tunceli’de 29 çiftçiye sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verildi.

Tunceli’de 29 çiftçiye sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan “Köy Yaşam Merkezleri” protokolü çerçevesinde Tunceli merkez Burmageçit köyünde 29 çiftçiye süt sığırcılığında sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala ile İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş tarafından verildi. Köy yaşam merkezinde düzenlenen törene kurum amirlerinin yanı sıra, kursiyerler ve aileleri ile konuyla ilgili teknik personel katıldı.

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