İddiaya göre, Serçeboğazı Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki Nermin D., eşi Muhammer D'ye ait ruhsatsız tüfeği temizlemek isterken kendini vurdu. İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Nermin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhammer D. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.