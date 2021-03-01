Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tufanbeyli'de polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde polis ekipleri Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kadınlara tanıttı.
Polis ekipleri ilçede kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde çalışan kadınları ziyaret ederek uygulama hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretlerde ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirmesi sağlandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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