Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında sivrisinek sorununun olabildiğince az yaşanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Mücadele için 119 araç, 300 personel görev alırken araçların ve personelin giremediği gölet ve bataklık benzeri alanlar drone ile ilaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ilçesinde gerçekleştirilen drone ile ilaçlama çalışmalarını inceledi.

Adana’nın doğal yapısı itibariyle sivrisinek üremesine uygun olduğunu ifade eden Karalar, şunları belirtti:

"Geride kalan iki yılda sivrisinekle mücadeleyi yaptık ama buna rağmen sivrisineğin Adanalıyı rahatsız ettiğini gördük. Bu yıl standart yoğun mücadelenin yanında farklı bir yöntem deniyoruz. Sivrisinek üreten dereler, su birikintileri ve farklı noktalar temizleniyor, ilaçlanıyor fakat üzerinde ilaçlama yapılamayan dalyan, büyük göletler, bataklıklar, özellikle Karataş gibi sahillerde olağanüstü sinek üremesine neden oluyor. Bu yıl standart şekilde ilaçlamanın yapılamadığı bölgelere ulaşmak için drone temin ettik. Drone aracılığıyla ilaçlama yapılmayan yer kalmıyor."