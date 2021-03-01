İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Herikli Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese giden ekipler evdeki 13 kişiye kumar oynamaktan 17 bin 368 lira, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 11 bin 700 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 44 bin 200 lira ceza kesti.

Ev sahibi R.D. hakkında da "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis, sobaya atılan iskambil kağıtları ile zarlar ve yazboz kağıtlarına el koydu.