Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamete düzenledikleri operasyonda, 350 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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