Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamete düzenledikleri operasyonda, 350 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.