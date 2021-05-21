TÜBİTAK'ın ürettiği Elektronik Mühür Sertifikası, kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik ortamdaki belge paylaşımında yazışma yapan tarafların kurumsal kimliklerini güvenli bir şekilde tanımlamak ve doğrulamak amacıyla kullanılıyor.

Kurumsal Şifreleme Sertifikası ile de kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik ortamdaki belge paylaşımında şifreleme yapılıyor.

Bu kapsamda yetkilendirilen TÜBİTAK bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi, kurumların e-mühür oluşturabilecekleri Kurumsal Mühür ve şifreli paket oluşturabilecekleri Kurumsal Şifreleme sertifikalarını üretiyor.

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'nde bilgileri bulunan ve bu sistem tarafından Elektronik Mühür/Kurumsal Şifreleme Sertifikası alma yetkisi olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikleri adına sertifikalar için başvuruda bulunabiliyor.

Elektronik Mühür ve Kurumsal Şifreleme Sertifikası, hem donanım güvenlik modülü cihazı hem de akıllı kart okuyucu içinde kullanılabiliyor.

Kesintisiz kullanım desteği

Başvuruların üst yazıyla birlikte başvuru formu ve taahhütnamesi eki de imzaya dahil olacak şekilde elektronik yazışma paketi dosyası oluşturularak iletilmesi gerekiyor.

Kurumlar, şifreli paket oluşturabilmelerini ve kendilerine gönderilen şifreli paketleri açabilmelerini sağlayan MA3 Şifreleme API lisansını Elektronik Mühür veya Kurumsal Şifreleme Sertifikası başvurusu sırasında talep edebiliyor.

Kendilerine iletilen kullanıcı bilgileri ile de MA3 Şifreleme API lisansı, "https://yazilim.kamusm.gov.tr" adresi üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

TÜBİTAK'ın şimdiye kadar ürettiği ve sayısı 1000'i aşan Elektronik Mühür ve Kurumsal Şifreleme sertifikalarında, yedekli sertifika üretimiyle kesintisiz kullanım desteği de sağlanıyor.