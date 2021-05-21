İlçede 2017 yılında çocuklar arasında çıkan tartışmaya diğer aile bireylerinin de katılması sonucu 16 yaşındaki Ferhat Yıldız'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Kaymaz ve Yıldız aileleri, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Barış Komisyonu üyelerinin girişimiyle barıştı.

İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

"Bu barışın örnek olmasını diliyorum"

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, törende yaptığı konuşmada, girişimler sonucu barışmayı kabul eden iki aile fertlerine teşekkür etti.

Türkmen, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Barıştıklarından dolayı Yıldız ve Kaymaz ailesini tebrik ediyorum. Bu barışın sağlanmasının Diyarbakır'a ve bölgeye örnek olmasını diliyorum. Bütün kinimizi, düşmanlığımızı geride bırakıp, ortak noktalarda buluşabiliriz. Bu barışta emeği geçen Bismil Kanaat Önderleri Derneği Barış Komisyonu üyeleri Ali Bilmez, Ömer Çalın, Nufer Şen, Mehmet Erdem ve Edip Öztürk'ü de tebrik ediyorum." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş da iki aile arasında barışın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek hem ailelere hem de bu barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural ise büyük çaba sarf ederek aileler arasındaki husumeti son erdirdiklerini belirtti.

Vural, "Bu hizmetleri yaparak hem devletimize hem bölgemize hem insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz." dedi.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Barış Komisyonu ve HÜDA PAR İlçe Başkanı Ali Bilmez, hayırlı bir işe vesile olduklarını ifade ederek, iki aile arasında yıllar önce başlayan bir olayın sulh ile neticelendiğini aktardı.

İlçe Müftüsü Durmuş'un okuduğu duanın ardından aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek, barış yemini etti.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.