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Güncel
AA 19.07.2024 10:06

Tübitak destekli eklem kireçlenmesi tedavisi

Hitit Üniversitesi'nde yürütülen Tübitak projesi kapsamında erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılmak üzere doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite üretileceği duyuruldu.

Tübitak destekli eklem kireçlenmesi tedavisi
[Fotograf: AA]

Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kanca’nın yürüttüğü proje, Tübitak'tan desteklenmeye hak kazandı.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek proje ile erken dönem kireçlenme tedavisi için mekanik ve aşınma özellikleri bakımından doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite formunda biyomalzeme üretilmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Kanca, halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartritin, eklem kıkırdağı ve kıkırdak altı kemik doku kaybı şeklinde ortaya çıkan eklem yaralanmaları olduğunu bildirdi.

"Doğal dokuya yakın özelliklere sahip biyomalzemeler geliştirmeyi hedefliyoruz"

Obezite ve nüfusun yaşlanması gibi nedenlerle dünyada 300 milyondan fazla insanı etkileyen eklem kireçlenmesinin tedavisinde kullanmak üzere özel bir çalışma yaptıklarını aktaran Kanca, şunları kaydetti:

"Projede çift katmanlı, mekanik dayanım ve biyolojik işlevsellik için sentetik ve doğal polimerlerin birlikte kullanıldığı, yüksek aşınma direnci için nanoparçacık takviyeli ve olası enfeksiyon riskine karşı antibiyotik etken madde yüklü, biyouyumlu hidrojeller tasarlanacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek biyomalzemeler, erken dönem eklem kireçlenmesinin tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir alternatif olabilecek. Projeyle, doğal dokuya en yakın özelliklere sahip biyomalzemeler geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kanca, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin projede görev almasından dolayı bu alanda nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine de katkı sağlamış olacaklarını vurguladı.

Tübitak destekli eklem kireçlenmesi tedavisi

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