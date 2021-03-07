TRT 1'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın deneyimlerinin anlatıldığı yeni dizi "Teşkilat" izleyiciyi ekrana kilitledi.

İzleyiciden tam not aldı

Fragmanıyla bile büyük beğeni toplayan dizinin ilk bölümü yayınlandı. İzleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler, İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluştu. Yerli üretim olan SİHA'ların üstün başarısı gözler önüne serildi.

"Adları sonsuza dek yaşayacak şehitlerimize rahmetle"



TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'de o sahneleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı kahramanlar vardır. Öldüklerinde adları sonsuza dek yaşar. Fethi Sekin gibi. Ömer Halisdemir gibi. Aybüke Öğretmen gibi. Gaffar Okkan gibi. Adları sonsuza dek yaşayacak şehitlerimize rahmetle" sözlerine yer verdi.

“Bazı kahramanlar vardır... Öldüklerinde adları sonsuza dek yaşar. Fethi Sekin gibi... Ömer Halisdemir gibi... Aybüke Öğretmen gibi... Gaffar Okkan gibi...”



Adları sonsuza dek yaşayacak şehitlerimize rahmetle... #Teşkilat @TRT1 pic.twitter.com/TODZgzDskX — ibrahim eren (@ibrahimeren) March 7, 2021

Büyük beğeni toplayan dizide Milli İstihbarat Teşkilatı'nın perde arkası gözler önüne serildi, 7 vatan sevdalısı"ndan oluşan özel bir ekibin mücadelesi anlatıldı.



"Teşkilat" dizisiyle, MİT'in "kale" adıyla bilinen kampüsünden görüntüler de ilk kez ekrana geldi.



"Teşkilat" TRT 1'de her pazar saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak



