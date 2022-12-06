Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tramvay kazasında soruşturma sürüyor
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
İstanbul'da, İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Tramvayın sürücüsü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Alibeyköy'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazada 33 kişi yaralanmış, otobüs şoförü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan tramvay sürücüsünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Tramvay sürücüsünün savcılıktaki ifadesinde açlıktan bayılmış olabileceğini söylediği öğrenildi.
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