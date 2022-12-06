Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Selçuk Y. idaresindeki 42 ABB 705 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 12. kilometresinde, devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Aracın sürücüsü Selçuk Y. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Konya
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