Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Edirne'de sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelen Arzu Aysun, Edirne'nin sıcak hava dolayısıyla kavrulduğunu söyledi.

"Gezmeye geldik ama sıcak havadan dolayı çok dolaşamıyoruz. Edirne, İstanbul'dan daha sıcak."

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. İşi gereği dışarıda olan vatandaşlar, ağaç ve bina gölgelerinden yürümeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kuşlar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da da vatandaşlar, park, bahçe, cami avlusu gibi yerlerde vakit geçirerek dinlendi. Yaz aylarında yoğun olan sahil dolgu alanının da sıcaktan dolayı sakin olduğu gözlendi.

Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ mahallelerindeki sahillerde denize girdi.