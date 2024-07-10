Az Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.07.2024 15:03

Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne ve Kırklareli'nde 40, Tekirdağ'da 35 dereceye ulaştı.

Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
[Fotograf: AA]

Edirne'de sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelen Arzu Aysun, Edirne'nin sıcak hava dolayısıyla kavrulduğunu söyledi.

"Gezmeye geldik ama sıcak havadan dolayı çok dolaşamıyoruz. Edirne, İstanbul'dan daha sıcak."

Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. İşi gereği dışarıda olan vatandaşlar, ağaç ve bina gölgelerinden yürümeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kuşlar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da da vatandaşlar, park, bahçe, cami avlusu gibi yerlerde vakit geçirerek dinlendi. Yaz aylarında yoğun olan sahil dolgu alanının da sıcaktan dolayı sakin olduğu gözlendi.

Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ mahallelerindeki sahillerde denize girdi.

ETİKETLER
Edirne Hava Sıcaklıkları Kırklareli Meteoroloji Tekirdağ
Sıradaki Haber
Anne ayı ve 2 yavrusunun sevimli halleri kameraya yansıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:54
Gazze'deki Endonezya Hastanesi tükeniyor
20:41
NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı
20:16
Macron'dan yeni hükümetin hemen kurulamayacağı mesajı
20:13
İletişim Başkanlığından, ABD’de NATO başlıklı yuvarlak masa toplantısı
20:10
Bakan Yerlikaya: Örgüte katılım şu anda ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı
FOTO FOKUS
İsrail Şucaiyye'den çekildi: Geride enkaz kaldı
İsrail Şucaiyye'den çekildi: Geride enkaz kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ