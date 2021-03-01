Son günlerde vaka artışlarının yaşandığı Trakya'daki illerde, toplum sağlığı için son derece önemli olan maske takma hassasiyetine vatandaşların büyük oradan uyduğu gözlendi.

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına göre geçen hafta Edirne'de vaka sayısı 75,29, Tekirdağ'da 74,65 ve Kırklareli'nde 71,05 olarak tespit edildi.

Edirne'de sokağa çıkan vatandaşların maskelerini taktığı gözlendi. Polis ekipleri, Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile parklardaki vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Ekipler, çay satışı yaptığını tespit ettikleri bir kahvehaneye de idari işlem yaptı.

Polis ekipleri bazı alanlarda salgın tedbirini hiçe sayan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı.

"Yasaklara uymayanlar var"

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Barış Parkı'nda yürüyüş yapan Seçkin Puyan, AA muhabirine, Edirne'de kurallara büyük oradan uyulduğunu düşündüğünü söyledi.

Yasaklara uymayanları duyunca üzüldüklerini belirten Puyan, "Edirne'de özellikle Karaağaç tarafında çok fazla yoğunluk olduğunu duyuyoruz. Herhalde bu yasaklar, uyanlara yasak. Uymayanlar için bir şey değişmiyor. Biz olabildiğinde yasaklara uymaya çalışıyoruz. Söylenen saatlerde dışarı çıkmıyor, mümkün olduğu kadar işlerimizi evden yürütmeye çalışıyoruz. Kurallara uyuyoruz. Bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Ahmet Kara da vatandaşların kurallara pek fazla uymadığını düşündüğünü belirtti. Eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarını ifade eden Kara, "Hanımım vefat etti. Ben de 3 hafta tedavi gördüm. Dışarı yeni yeni çıkmaya başladım. Kendimi eve kapattım. Yalnız kalınca da daha zor oluyor. Kalabalığa karışmamaya özen gösteriyorum." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların büyük bir bölümünün maskelerini kurallara uygun olarak taktığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen hafta vaka artışı yaşanan iller arasında gösterilen kentte, vatandaşların hem kendi hem de toplum sağlığı için kurallara daha fazla uyduğu gözlendi.

Az sayıda vatandaşın ise maskesini düzgün takmadığı görüldü.

Yaya trafiğinin yoğun olmasına rağmen sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Bazı bankların önünde, hafta başı olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zaman zaman vatandaşları salgın tedbirleri konusunda uyarıyor.