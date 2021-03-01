Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kısıtlamayı ihlal eden 41 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamaya uymayan 41 kişiye para cezası verildi, aranan 6 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 112 ekip ve 732 personel ile 124 uygulama noktasında denetim yapıldı.
Denetimlerde, 5 bin 889 kişi sorgulanırken, aranan 6 kişi yakalandı, 3 bin 403 araç sorgulandı. Toplam 120 araca 79 bin 89 lira para cezası uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.
Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 41, maske takmayan 2 kişiye de idari para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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