Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 112 ekip ve 732 personel ile 124 uygulama noktasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 5 bin 889 kişi sorgulanırken, aranan 6 kişi yakalandı, 3 bin 403 araç sorgulandı. Toplam 120 araca 79 bin 89 lira para cezası uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 41, maske takmayan 2 kişiye de idari para cezası kesildi.