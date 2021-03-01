Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, şubat ayının bazı günlerinde bölgede hava sıcaklığının ciddi anlamda düşüş gösterdiğini söyledi.

Özellikle 18-19 Şubat'taki düşük hava sıcaklığının fındık üzerindeki etkisini araştırmak üzere teknik ekip kurduklarını ifade eden Yılmaz, "Tüm ilçelerimizde zirai donun fındık üzerinde etkisinin olup olmadığına dair çalışmalar il ve ilçe müdürlüklerimizde kurulan ekipler tarafından tespit ediliyor." dedi.

Yılmaz, çalışmaların tüm ilçelerde sürdüğünü kaydederek, yapılacak inceleme ve araştırma sonunda fındığın etkilenip etkilenmediğine dair rapor hazırlanacağını ve raporun kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise bazı ilçelerdeki üreticiler tarafından kendilerine zirai don ihbarları yapıldığını belirterek, ilçelerde bu konuda ön tespit çalışması yapıp tamamladıklarını kaydetti.

Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceyi gördüğünü ifade eden Soydan, bunun fındık için risk oluşturabileceğini söyledi.

Soydan, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulunarak, TARSİM'e son başvuru tarihinin 11 Mart olduğunu sözlerine ekledi.