Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rize'nin Ardeşen ilçesi Yavuz köyüne bağlı bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni karar aldığı belirtildi.
İlçeye bağlı Orta Mahallesi'nde bugün saat 16.00 itibarıyla karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan alınan tedbirlere uyulması istendi.
Son Haberler
- 14:50
- 14:49
- 14:40
- 14:36
- 14:38
Sıradaki Haber
Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz