Meteorolojik tahminlere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk havanın etkisini sürdürmesi ön görülüyor.

Trakya'da hava sıcaklıklarının 8 dereceden sıfır derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava sisteminin hafta sonu kar yağışına neden olması bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cumartesi başlaması ön görülen kar yağışın haftaya salı günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Kar ile birlikte zaman zaman sağanağın da etkili olacağı belirtildi.