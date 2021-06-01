Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da ciğerci ve köfteciler müşterileriyle buluştu
[Fotoğraf: AA]
Trakya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun zamandır sadece paket servisi yapan ciğerci ve köfteciler, müşterileriyle buluştu.
Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'de saray mutfağının önde gelen lezzetlerinden tava ciğeri, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Sıradaki Haber
Erzurum'daki cağ kebabı işletmecileri kademeli normalleşmeyle kapılarını açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz