D-605 kara yolunda dün meydana gelen kazada hayatını kaybedeb Serkan Barhan, eşi Duygu ve çocukları Göktuğ Barhan ile Serkan Barhan'ın kız kardeşi Tuğba Kılıç ve Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç'ın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

Körfez Asri Mezarlığı'na getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, aileye başsağlığı diledi.

Kazada yaralanan sürücünün annesi Necla Barhan, Kocaeli Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Reşit Barhan'ın tedavisi ise sürüyor.

"2 yeni kurulmuş yuva yok oldu"

Barhan ailesinin akrabası Sadettin Akar, Serkan Barhan'ın bölgedeki bir dolum tesisinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, yıllık izne ayrılmasının ardından ailesi, kız kardeşi ve yeğeniyle denize gittiklerini söyledi.

Trafik kazasının dönüş yolunda meydana geldiğini belirten Akar, "Senelik izinde çocuklar denize girsin, piknik yaparız diyerek Kandıra'ya gitmişler. Dönüşte de bu olay oluyor. 2 yeni kurulmuş yuva yok oldu. Baba da yoğun bakımda" dedi.

Olay

D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde dün Serkan Barhan yönetiminde İzmit yönüne giden otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin kullandığı İzmit Belediyesine ait kamyon çarpışmıştı.

Kazada, sürücü ile eşi Duygu ve çocukları Göktuğ Barhan ile kız kardeşi Tuğba Kılıç olay yeri, Tuğba Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç da hastanede yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit ve annesi Necla Barhan, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kamyon sürücüsü Samet K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.