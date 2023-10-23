Trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Artvin'de toprağa verildi

Adem (38) ve Zeynep Bayrak (34) için Hopa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
3 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sundura Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Törene, çiftin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki otomobil ile Adem Bayrak'ın (38) kullandığı motosiklet, Kartalkaya Kavşağı'nda çarpışmıştı. Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve eşi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.