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Güncel
AA 23.10.2023 17:06

Trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Artvin'de toprağa verildi

Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü ile eşinin cenazeleri, Artvin'in Hopa ilçesinde defnedildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Artvin'de toprağa verildi

Adem (38) ve Zeynep Bayrak (34) için Hopa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

3 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sundura Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene, çiftin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki otomobil ile Adem Bayrak'ın (38) kullandığı motosiklet, Kartalkaya Kavşağı'nda çarpışmıştı. Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve eşi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

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Artvin Trafik Kazası
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