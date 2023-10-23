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Güncel
AA 23.10.2023 16:48

Iğdır'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet halk sürüşü düzenlendi

Iğdır'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet halk sürüşü gerçekleştirildi.

Iğdır'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet halk sürüşü düzenlendi

Iğdır Valiliği, Melekli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe, farklı yaş gruplarından yaklaşık 150 bisikletli katıldı.

Iğdır Valiliği binasının önünde başlayan 19 kilometrelik parkur, İrem Bağları'nda tamamlandı.

Etkinlikte Iğdır Valisi Ercan Turan'ın yanı sıra kurum amirleri, bisiklet, dağcılık ve doğa sporcuları da pedal çevirdi.

Vali Ercan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Iğdırlı sporseverlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet'in büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Turan, "Dünyamız neredeyse savaş alanına dönmüş durumda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu aziz Cumhuriyet, bize bir model devlet sağladı ve biz de bunun kıymetini biliyoruz. Ayrıca şunun da kıymetini biliyoruz, baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti bir istikrar adası olarak tüm dünya mazlum milletlerine umut veriyor. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Cumhurbaşkanı'mızın bize 'kızıl elma' olarak gösterdiği Türkiye'nin yüzyılına hazır olmak için var gücümüzle çalıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinden Muharrem İldokuz da kentte görev yapan öğretmenler olarak etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Devletimiz milletimiz payidar olsun, Türk milletimiz sonsuza kadar var olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Figen Koçak ise "Böyle bir etkinliğe katılmaktan Cumhuriyet kadınları olarak mutluyuz, çok şey katettik daha da ileri gideceğiz." diye konuştu.

Arzu Ünal da 79 yaşındaki annesiyle yürüdüğünü, bunun kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu aktardı.

Mehmet Çavuş Anıtı'nın da ziyaret edildiği programda Türk bayrağı açıldı, gökyüzüne balon bırakıldı.

Program sonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan çorba katılımcılara ikram edildi.

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