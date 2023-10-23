Açık 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.10.2023 16:18

Muş'ta iki aile arasındaki 25 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Muş'un Korkut ilçesinde 1998'de 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması sonucu iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

Muş'ta iki aile arasındaki 25 yıllık husumet barışla sonuçlandı

İlçeye bağlı İçboğaz köyünde yaşayan Kandemir ve Bozkurt aileleri arasında 25 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından husumet başladı.

Kanaat önderlerinin girişimleri sonucu aralarındaki husumet giderilen aileler, İçboğaz Köyü Camisi önünde düzenlenen töreninde kucaklaşarak barıştı.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, insanların, aynı köyde, aynı beldede hayatları boyunca en samimi dostlukları, en güzel aile ortamları kuracakları kişilerle husumetli şekilde yaşadığını söyledi.

Bu durumun gelecek kuşaklara bırakılacak en kötü miraslardan biri olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"İslam'ın ruhunda kardeşlik ve hoşgörü var. Bakıyorsunuz suyun başında bir kavga, çocuklar kavga etmiş, büyükler karışmış ve yıllara yayılan, binlerce kişiyi etkileyen bir husumet. Bu kin, bu anlamsız husumet insanlığımızı, kardeşliğimizi esir alıyor. İyi tarafından bakalım, inşallah bundan sonraki husumetlere de vesile olsun. Bu husumeti bitirenlerden ve sebep olanlardan Allah razı olsun. 25 yıl dile kolay. Ortalama bir ömrün 3'te biri husumetle geçmiş. Bölgemizde, beldemizde husumetlerin sona ermesi noktasında gücümüzü, yetkimizi sonuna kadar kullanmamız lazım. İnşallah teker teker bölgemizdeki husumetler son bulur."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da kardeşliği, barışı ve bu birlikteliği sembolize eden geleneksel barış merasiminde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kardeşler arasında bir husumet yaşandığında mutlaka aralarının düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Asya, "Buradaki mutluluğumuzu buruk eden siyonizmin, Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulmü lanetliyorum. Burada kardeşliğin tesisi için barış merasimini icra ediyor olmamız, kısmen de olsa gönlümüze bir su serpmiştir. Bu barış, Kandemir ve Bozkurt ailelerinin fedakarlığı sonucu olmuştur. Hiçbir güç zorla barışı tesis edemez. Aileleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aile bireyleri de konuşma yaparak gelen misafirlere teşekkür etti.

Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua okunmasıyla son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Mardin'de metruk binanın duvarı arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evre sona erdi
17:32
İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir “hücreyi” vurduğunu duyurdu
17:31
AB, Orta Doğu Barış Sürecini canlandırmak için uğraşacak
17:30
Esenyurt’ta bir apartmanda yangın: 4 kişi tedavi altında
17:21
İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde 19 binden fazla kişi yerinden oldu
17:18
Dışişleri Bakanı Fidan Tahran’da
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan çocuk babasına veda etti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan çocuk babasına veda etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ