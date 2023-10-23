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Güncel
İHA 23.10.2023 16:27

Yüksekova polisi, vatandaşın huzuru için gece gündüz alanda

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında vatandaşın huzuru için umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yaparken, sürücüleri de denetleyerek alkol testinden geçirdi.

Yüksekova polisi, vatandaşın huzuru için gece gündüz alanda

İlçede akşam saatlerinde açık olan iş yerlerinde kimlik, ruhsat uygulaması yapan polis ekipleri, en işlek caddelerde de trafik kurallarını ihlal ederek alkol kullanan sürücüler için uygulama yaptı. İpekyolu ile Cengiz Topel caddeleri üzerinde akşam saatlerinde açık olan iş yerine giden ekipler, kimlik ve ruhsat kontrolü yaparken, sürücüleri de alkol testinden geçirdi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için polisin gece gündüz alanlarda olduğu belirtilerek, “İlk olarak kimlik ve iş yerlerinin denetimi yapıldı. Ardında ilçenin en işlek noktalarında trafik kuralları üzerine uygulama yapıldı.

Bununla beraber Yüksekova'daki trafik uygulamaları sürekli devam edecek” denildi. 

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