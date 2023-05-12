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Güncel
İHA 12.05.2023 16:04

Trafik Haftası'nda depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

Muğla’da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ekipleri depremzede çocuklar ile uçurtma şenliğinde bir araya geldi.

Trafik Haftası'nda depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi
[Fotograf: İHA]

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından depremzede çocukları sevindirmek ve trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde açık otoparkta gerçekleştirilen uçurtma etikliğinde renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür vekili Komiser Burcu Avcı, ”Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde bugünde çocuklarımız ile birlikte emniyet yanındaki sürücü kursu alanında toplanmış bulunmaktayız. Bugün etkinliğimizde özellikle depremzede çocuklarımız ile birlikte uçurtma şenliği planladık. Bu uçurtma şenliği çerçevesinde özellikle depremzede bölgesinden gelen çocuklarımızı biraz olsun sevindirmek ve trafik güvenliği çerçevesinde çocuklarımızı bilgilendirme maksadıyla burada bulunmaktayız, haftamızın son günlerindeyiz. Bugünkü etkinliğimiz son etkinliğimiz” dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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Muğla Polis
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