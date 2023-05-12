Güdül'de 2. Etap TOKİ Konutları yapılacak

Yalçın, ihalesi yapılan 2. Etap TOKİ Konutları için yüklenici firmayla sözleşmelerin imzalandığını yer gösteriminin tamamlandığını ifade etti.

Yukarı Mahalle mevkisinde yapılacak konutlara ilişkin bilgi veren Yalçın, "2. Etap TOKİ Konutları toplam 212 adet olacak. Bunlardan 60'ı 3+1, geri kalan 152'si 2+1 olacak. Bize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlçede evsiz bir vatandaşı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.