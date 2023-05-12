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Güncel
AA 12.05.2023 15:59

Güdül'de 2. Etap TOKİ Konutları yapılacak

Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede 2. Etap TOKİ Konutları'nın yapılacağını ifade etti.

Güdül'de 2. Etap TOKİ Konutları yapılacak
[Fotograf: AA]

Yalçın, ihalesi yapılan 2. Etap TOKİ Konutları için yüklenici firmayla sözleşmelerin imzalandığını yer gösteriminin tamamlandığını ifade etti.

Yukarı Mahalle mevkisinde yapılacak konutlara ilişkin bilgi veren Yalçın, "2. Etap TOKİ Konutları toplam 212 adet olacak. Bunlardan 60'ı 3+1, geri kalan 152'si 2+1 olacak. Bize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlçede evsiz bir vatandaşı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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