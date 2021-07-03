Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ustaoğlu'nun Trabzonspor'a yeni sezon öncesi başarı dileklerini ileterek, Avcı'ya el yapımı Türk bayrağı hediye ettiği belirtti.

Avcı, Sağıroğlu ve Göktaş'ın da günün anısına Vali Ustaoğlu'na, Trabzonspor'un yeni sezon formasını hediye etti.