Atilla Ataman, belediye meclis toplantısı öncesi, meclis grup başkanlarıyla yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Trabzon Valiliği koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Ataman, bunlara ek olarak Büyükşehir Belediyesinin 81 kişilik ekip, 15 kişilik arama kurtarma personeli, 15 iş makinesi operatörü, 8 şoför ve operatör ile depremzedelere yardımda bulunduğunu aktardı.

Ataman, Trabzonluların depremzedeleri evlerinde misafir etmek istediklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm siyasi parti gruplarımızla deprem bölgesindeki yardım çalışmalarımız devam ederken Trabzon'un ve Trabzonlunun sesini, hassasiyetini duyurmak istiyoruz. Bu meclisin verdiği kararla kardeş şehir olduğumuz ve halen Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun da deprem mahallinde olduğu Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere Trabzon'dan yükselen sesi duyurmak istiyoruz. Trabzonlular 'Evimiz evinizdir.' diyerek, tüm depremzedelere imkanlarını ve gönüllerini evleriyle açmışlardır."

Depremzedeleri konuk etmek isteyenlerin, Büyükşehir Belediyesi TİKOM merkezini (ALO 153) arayarak kayıt oluşturabileceklerini ifade eden Ataman, depremzedelerin Trabzon'a transferlerinin de Trabzon ve Trabzonlular tarafından sağlanacağını kaydetti.