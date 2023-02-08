Elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin ağırlıkta olduğu malzemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait salonlar ile ilçelerdeki spor salonlarında toplandı.



Görevli ve gönüllüler tarafından tasnif edilen malzemelerin kolilenerek yüklendiği 10 tır, deprem bölgesine gönderildi.