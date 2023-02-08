Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 19:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’ten deprem bölgesine yardım tırları gönderildi
Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Siirt il genelinde temin edilen malzemelerin yüklendiği 10 tır, deprem bölgesine gönderildi.
Elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin ağırlıkta olduğu malzemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait salonlar ile ilçelerdeki spor salonlarında toplandı.
Görevli ve gönüllüler tarafından tasnif edilen malzemelerin kolilenerek yüklendiği 10 tır, deprem bölgesine gönderildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Siirt
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