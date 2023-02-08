Artvin'de Valilik koordinesinde depremzedeler için yürütülen yardım kampanyası devam ediyor.

Fatıma Zehra ve Elif Liya İspirli adlı kız kardeşler, biriktirdikleri harçlıkları ve babalarının da yardımıyla satın aldıkları gıda malzemelerini kolileyerek deprem bölgelerine gönderilmek üzere ekiplere teslim etti.

İspirli kardeşlerin yardım kolisinin üzerine "Sizin buraya gelmenizi istiyoruz. Biz de sizinle üşüyoruz ve açız" ifadelerinin yer aldığı not yazdıkları gözlendi.