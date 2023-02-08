Vali Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesine yardımların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Paylaşımında "Böyle çok güzelsin Burdur" diyen Arslantaş, "Kıymetli hemşehrim, bugün ilimizden 15 tır Hatay'a, 17 tır Kahramanmaraş'a, 3 tır İslahiye'ye, 3 tır Adıyaman'a gönderilmiştir" ifadesini kullandı.

Ayrıca Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresinde iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen yardım toplantısında Vali Arslantaş'ın da kampanyaya 3 maaşını bağışladığı kaydedildi.