Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor
Depremlerde yaralananlar için Ardahan'da vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor.
PTT Meydanı'ndaki Kan Bağışı Merkezi'ne gelenler soğuk havaya rağmen yoğunluk oluşturdu.
Etiketler: Ardahan Deprem Kahramanmaraş
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