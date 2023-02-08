Depremlerin ardından Gümüşhane merkezinden ilçelerine, köylerinden beldelerine kadar her noktada yardım için topyekun harekete geçildi.



Deprem felaketini yaşayanların yanında olan Gümüşhanelilere teşekkür eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, deprem bölgesine yardım malzemesi götüren araçların sayısının 86'ya ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Taşbilek, “Afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek çalışmaları yürütülmektedir. Gayretler, Gümüşhane Valiliği AFAD koordinasyonunda kaymakamlıklar, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, meslek kuruluşları ile STK’larımızın iş birliğinde devam etmektedir. Başta Gümüşhane'mizin değerli evlatları, değerli hemşerilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese, her kuruma, her organizasyona sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, çok büyük bir felaketin yaşandığı deprem bölgelerindeki kardeşlerimizin ellerinden tutabilmek, sevgimizle, kardeşliğimizle, çabamızla bir nebze de olsa acılarını dindirebilmek için bugüne kadar gösterilen çabanın daha yukarılara taşınabilmesini değerli hemşehrilerimizden, Gümüşhane’nin güzel yürekli insanlarından istirham ediyoruz” diye konuştu.