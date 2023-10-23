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Güncel
AA 23.10.2023 10:47

Trabzon'da yapımı tamamlanan yeni otogar bu gece hizmete açılıyor

Trabzon'un yeni şehirler arası otobüs terminalinin bu gece faaliyete gireceği bildirildi.

Trabzon'da yapımı tamamlanan yeni otogar bu gece hizmete açılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminalinin, bu gece 00.01 itibariyle faaliyete geçeceğini belirtti.

Trabzon'a çok güzel ve konforlu bir yapı kazandırdıklarını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük bir titizlikle çalışmalarını tamamladığımız, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikteki yeni otogarımız, bu gece itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Her kesim tarafından beğeni kazanan otogarın önünde de geniş bir rekreasyon alanı bulunmaktadır. Bir otogarın ötesinde, insanların gelip vakit geçirecekleri mekan olarak tasarlandı."

Zorluoğlu, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için eski otogardan yeni otogara transfer hizmeti verileceğini aktararak, "Yeni Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminalimiz şehrimize ve hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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